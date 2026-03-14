Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області пропонують місцеві жителі через онлайн-платформу «Допомагай», повідомляє Politeka.

Сервіс об’єднує людей, які потребують тимчасового прихистку, та тих, хто готовий надати кімнату або будинок без оплати. На сторінці регулярно з’являються нові оголошення від власників помешкань.

Користувачі можуть переглянути доступні варіанти, зв’язатися з авторами повідомлень і уточнити умови проживання. Частина пропозицій розрахована на короткий період, інші передбачають триваліше перебування.

Серед актуальних варіантів є кімната у трикімнатному помешканні в місті Дніпро на проспекті Богдана Хмельницького. Там проживає 78-річна жінка, тому господарі зазначили, що найзручніше буде одній пенсіонерці. Проживання готові надати на час воєнного стану.

Ще кілька пропозицій оприлюднили мешканці Кам’янського. В одному випадку жінка готова поселити переселенку разом із дитиною. У квартирі вже живе родина з двома дітьми, однак господиня зазначає, що може прийняти ще одну людину без оплати комунальних витрат.

Інше оголошення передбачає окрему кімнату для жінок, дітей або літніх людей. Власники повідомляють, що помешкання має необхідні речі для проживання, тому нові мешканці можуть заселитися одразу.

Також у Кам’янському 35-річна жінка, яка виховує двох дітей віком п’ять і дванадцять років, повідомила про готовність тимчасово прийняти переселенку віком до 40 років.

За словами користувачів сервісу, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається одним із найважливіших запитів для людей, які шукають безпечне місце проживання після переїзду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: жителів попередили про зростання цін.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: на що різко виросли цінники в лютому 2026 року.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів в Дніпропетровській області: українцям доступна допомога, як її отримати.