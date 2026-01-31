Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області надається державою та перевіреними організаціями.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна завдяки кільком ресурсам, повідомляє Politeka.

Перший варіант, який допоможе знайти безкоштовне житло для ВПО у Дніпрпетровській області - звернутися до контакт-центрів територіальних громад регіону.

Консультанти нададуть інформацію про доступні комунальні заклади соціальної сфери, гуртожитки та інші варіанти поселення. Для цього потрібно представитися, відповісти на запитання та описати, яке саме помешкання необхідне.

Центри допоможуть зорієнтуватися серед доступних помешкань і порадять перевірені організації, які сприяють пошуку безпечного даху над головою.

Для тих, хто планує залишитися на тривалий термін, можливе поселення в одній із територіальних громад на вибір.

Крім того, переселенці можуть скористатися платформами для пошуку безкоштовного житла у Дніпропетровській області, зокрема сайтом «Допомагай» від волонтерської ІТ-спільноти.

Там пропонуються як українські, так і міжнародні варіанти тимчасового проживання. Кожне оголошення проходить ручну перевірку, щоб гарантувати безпеку мешканців. Для додаткової допомоги доступна гаряча лінія 0 (800) 332-238.

Також пошук даху над головою доступний через державний ресурс «Прихисток», який показує кількість вільних місць у зареєстрованих помешканнях різних регіонів України.

Використовуючи фільтри пошуку, переселенці можуть швидко знайти відповідні варіанти та переглянути умови поселення. Телеграм-бот «Турботник» від Міністерства цифрової трансформації допомагає оперативно знайти тимчасову домівку.

