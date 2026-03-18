Графік відключення газу з 19 по 20 березня у Дніпропетровській області охоплює окремі громади регіону.

Графік відключення газу з 19 по 20 березня у Дніпропетровській області сформований у зв’язку з проведенням газонебезпечних робіт, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 19 по 20 березня у Дніпропетровській області стосуватиметься кількох громад.

У компанії наголошують, що такі заходи є необхідними для забезпечення безпечної роботи газових мереж.

Проведення газонебезпечних робіт передбачає дотримання спеціальних технічних процедур, які спрямовані на підтримання стабільності системи та запобігання можливим аварійним ситуаціям.

У Нікопольській територіальній громаді через виконання необхідних робіт буде тимчасово припинено розподіл блакитного палива для 151 споживача приватного сектору.

Роботи заплановані на два дні. 19 березня 2026 року обмеження триватиме з 09:00 до 16:30. 20 березня 2026 року роботи проводитимуться з 09:00 до 15:30.

У цей період подача блакитного палива буде обмежена, а після завершення робіт розподіл відновлять у встановленому порядку.

Графік відключення газу з 19 по 20 березня у Дніпропетровській області також стосується Солонянської територіальної громади.

Тут у зв’язку з виконанням газонебезпечних робіт буде тимчасово припинено розподіл блакитного палива для 18 споживачів приватного сектору.

Згідно з оприлюдненими даними, роботи розпочнуться 19 березня 2026 року о 8:00 та триватимуть до 20 березня 2026 року 15:45. Протягом цього часу газопостачання буде обмежене.

Останні новини України:

