Графік відключення газу з 19 по 20 березня у Дніпропетровській області сформований у зв’язку з проведенням газонебезпечних робіт, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 19 по 20 березня у Дніпропетровській області стосуватиметься кількох громад.

У компанії наголошують, що такі заходи є необхідними для забезпечення безпечної роботи газових мереж.

Проведення газонебезпечних робіт передбачає дотримання спеціальних технічних процедур, які спрямовані на підтримання стабільності системи та запобігання можливим аварійним ситуаціям.

У Нікопольській територіальній громаді через виконання необхідних робіт буде тимчасово припинено розподіл блакитного палива для 151 споживача приватного сектору.

газ, плита газова

Роботи заплановані на два дні. 19 березня 2026 року обмеження триватиме з 09:00 до 16:30. 20 березня 2026 року роботи проводитимуться з 09:00 до 15:30.

У цей період подача блакитного палива буде обмежена, а після завершення робіт розподіл відновлять у встановленому порядку.

Графік відключення газу з 19 по 20 березня у Дніпропетровській області також стосується Солонянської територіальної громади.

Тут у зв’язку з виконанням газонебезпечних робіт буде тимчасово припинено розподіл блакитного палива для 18 споживачів приватного сектору.

Згідно з оприлюдненими даними, роботи розпочнуться 19 березня 2026 року о 8:00 та триватимуть до 20 березня 2026 року 15:45. Протягом цього часу газопостачання буде обмежене.

Останні новини України:

