Обмеження руху транспорту в Дніпрі запровадять у центральній частині міста у зв’язку з проведенням будівельних робіт.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі стосуватимуться провулку Південного, де проїзд тимчасово перекриють відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Рішення про обмеження руху транспорту в Дніпрі ухвалили під час чергового засідання, на якому розглядали питання організації виконання будівельних робіт у місті.

Згідно з оприлюдненим документом, дозвіл на перекриття проїзної частини отримав обслуговуючий кооператив «ЖБК «РЕСПЕКТ».

Саме ця організація виконуватиме будівельні роботи на зазначеній ділянці у Дніпрі, що і стало підставою для тимчасового обмеження руху.

Як зазначається, перекриття триватиме досить довго. Проїзд авто на провулку Південному буде повністю закрито з 8 квітня до 8 жовтня 2026 року.

Таким чином, незручності для місцевих жителів діятимуть протягом пів року, що може вплинути на звичні маршрути як водіїв, так і громадського транспорту у центральній частині міста.

Під час виконання робіт підрядна організація повинна дотримуватися визначених вимог безпеки. Зокрема, йдеться про необхідність встановлення тимчасових дорожніх знаків, які інформуватимуть про зміни.

Також передбачено облаштування огорожі навколо місця проведення будівельних робіт, щоб унеможливити доступ сторонніх осіб до небезпечної зони.

Окрему увагу мають приділити організації безпечного пересування пішоходів поблизу ділянки, де триватимуть роботи.

Це важливо, оскільки провулок розташований у середмісті, де щоденно фіксується значний пішохідний і транспортний потік. Мешканців району та водіїв закликають заздалегідь враховувати ці зміни та планувати свої маршрути з урахуванням перекриття.

Джерело

Останні новини України:

