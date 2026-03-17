Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області охоплює різні сфери – від водійських спеціальностей до обслуговування торгового обладнання, повідомляє Politeka.

Ми продивилися оголошення про роботу для пенсіонерів в Дніпропетровській області на платформі work.ua та виокремили найкращі пропозиції. Про найбільш високооплачувану посаду - дивіться вкінці.

Серед доступних вакансій є водій таксі на авто парку від служби Uklon з оплатою від 25 000 до 30 000 грн і можливістю отримувати до 65% від каси.

Компанія надає авто, технічне обслуговування та гнучкий графік. Основні вимоги – категорія B, активний стаж водіння від 9 місяців та сучасний смартфон.

Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області є й в іншій сфері. Інженер-конструктор у компанії EDS, інженерно-інвестиційна група, може отримувати 30 000 грн.

Працівники розробляють креслення та 3D‑моделі силових трансформаторів, оформлюють документацію відповідно до стандартів ДСТУ/ГОСТ/IEC та контролюють якість проєктної документації.

Найбільш високооплачувана пропозиція для людей старшого віку в нашому регіоні – водій-експедитор з власним авто у Zakaz.ua з оплатою 40 000 грн.

Працівники забезпечують своєчасну доставку замовлень по місту, самостійне завантаження товарів та дотримання стандартів сервісу.

Компанія компенсує амортизацію автомобіля, пальне, надає корпоративні знижки на медичну лабораторію та автоцивілку.

Гнучкі маршрути та супровід наставника дозволяють пенсіонерам швидко адаптуватися та ефективно працювати, отримуючи стабільний та конкурентний дохід.

Останні новини України:

