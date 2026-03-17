Цьогорічна зима стала серйозним випробуванням для аграріїв, що може призвести до можливого дефіциту продуктів у Дніпропетровській області.

Про це повідомив експерт Віталій Постригань.

Цьогорічна зима стала серйозним випробуванням для аграріїв. Потужні морози, рясні снігопади та різкі температурні коливання створили ризики для озимих культур, насамперед для пшениці, з якої виробляють хліб.

Головна загроза кривалася не стільки в холодному повітрі, скільки в стані ґрунту. Коли температура на рівні кореневої системи опускалася до –10 °C і утримувалася протягом двох діб, рослини могли зазнати критичних ушкоджень або навіть загинути.

Після періоду відлиги фахівці провели перевірку зразків із полів. Попередні результати обнадійливі: масового вимерзання не зафіксовано, і в більшості регіонів озима пшениця пережила зиму без значних втрат. Водночас у районах із недостатнім сніговим покривом частина посівів могла постраждати. Найчутливішим до морозів виявився озимий ячмінь.

Разом із тим сніг, який узимку виконував захисну функцію, тепер створює нові труднощі. Через значні його обсяги агротехніка не може вчасно виїхати в поля для підживлення культур. Додатковий ризик пов’язаний із можливими підтопленнями: швидке танення снігу може призвести до накопичення води в низинних ділянках і негативно вплинути на стан посівів.

Попри це, ситуація має й позитивний бік. У ґрунті нині зафіксовані одні з найвищих за останні три десятиліття запасів вологи, що створює хороші передумови для формування врожаю. Якщо весна буде помірною, без різких погодних стрибків, і аграрії зможуть своєчасно провести всі необхідні роботи, врожайність може залишитися на прийнятному рівні.

Щодо можливого дефіциту у Дніпропетровській області — наразі підстав для паніки немає. Масової загибелі озимих культур не зафіксовано. Однак певні ризики все ж існують: різке потепління, підтоплення чи інші несприятливі умови навесні можуть зменшити обсяги врожаю. А скорочення виробництва зерна традиційно створює передумови для зростання цін.

Джерело: Телеграф.

