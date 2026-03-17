У Васильківці, Дніпрі та Кривому Розі місцеві жителі надали можливість безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Пропозиції відрізняються за тривалістю перебування та умовами проживання.

У Васильківці пропонують дві кімнати в приватному будинку. Оселя налічує чотири житлові приміщення, кухню, санвузол і прихожу. Доступні газове опалення, вода, колонка, холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина та базові меблі. Проживання підходить для двох людей віком 50+. Передбачене співжиття з літньою жінкою. Серед умов — підтримка порядку, догляд за садом і городом та покриття комунальних платежів.

У Дніпрі на вулиці Силова пропонують окрему кімнату з усіма зручностями та можливістю харчування. Там мешкає чоловік 63 років. Допомога потрібна лише у побутових питаннях за домовленістю, без роботи або медичного супроводу. Деталі обговорюють особисто.

У Кривому Розі, мікрорайон Сонячний, приймають маму з однією або двома дітьми на термін близько 40–50 днів. Доступні дві кімнати в трикімнатній квартирі на п’ятому поверсі. Ліфт часто не працює, є опалення, водонагрівач і газова плита. Світло вимикають за графіком. У квартирі проживає чоловік з інвалідністю 51 року, який потребує допомоги тільки з приготуванням їжі.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне як для короткострокового прихистку, так і для тривалого розміщення з мінімальною побутовою підтримкою. Платформа «Допомагай» спрощує пошук та дозволяє переселенцям швидко знаходити житло, що відповідає їхнім потребам.

