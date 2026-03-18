Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області впливає на купівельну спроможність українців, на жаль тенденція на зростання цін продовжилась в березні, пише Politeka.net.

Ми провели моніторинг цін на сайті Мінфіну та з'ясували, що виросло в ціні найбільше.

Березень підтверджує, що ціни на продукти харчування продовжують рости. Найбільше подорожчали продуктів у Дніпропетровській області виявилося на скумбрію, молоко та батон.

Скумбрія свіжеморожена: ціни зросли майже на 15 гривень

Середня ціна скумбрії у березні становить 289,50 грн за кілограм, тоді як у лютому вона була 274,64. Підвищення на майже 15 гривень за місяць.

У магазинах ситуація така: Novus пропонує рибу за 284 грн, Megamarket — найдорожче за 295. Для тих, хто планує купувати скумбрію оптом, різниця між магазинами може бути відчутною.

Молоко «Яготинське» 2,6%: стабільне подорожчання

Середня ціна молока у березні становить 61,25 грн за упаковку 900 мл, тоді як у лютому середня вартість була 54,40. Ріст складає майже 7 гривень.

Різниця по мережах: Auchan продає молоко за 57,90, Novus — 58,99, Metro — 60,32, а Megamarket встановив найдорожчу ціну — 67,80. Тобто економія залежить не лише від виду продукту, а й від обраної торговельної мережі.

Батон: ціни підросли, але різниця між мережами залишається

Батон «Рум’янець» нарізка 450 г у березні коштує в середньому 34,15 грн, тоді як у лютому був 33,10. По магазинах: Metro — 32,30, Novus — 35,99.

Батон «Київський нарізний» 500 г у середньому коштує 37,72 гривень, тоді як у лютому був 36,80. Novus продає його за 38,54, Auchan — за 36,90. Найдешевший хліб пропонує Auchan, а найдорожчий — Novus.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: жителів попередили про зростання цін.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: на що різко виросли цінники в лютому 2026 року.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів в Дніпропетровській області: українцям доступна допомога, як її отримати.