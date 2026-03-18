Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області торкнеться одного з популярних автобусних маршрутів, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області стосується маршруту, який сполучає лівобережжя Кам’янського з Дніпром, повідомляє Politeka.

Перевізник «Експрес-2001» змінює тариф на перевезення пасажирів. ЗМІ отримали офіційну інформацію від перевізника, який обслуговує напрямок «Кам’янське (ККЗ «Мир», лівий берег) – Дніпро (цирк)».

Після подорожчання проїзду в Дніпропетровській області, починаючи з 9 березня, квиток коштуватиме 80 гривень. Раніше пасажири сплачували 70 гривень.

Таким чином, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області для цього напрямку становитиме 10 гривень. У компанії пояснили, що рішення про підвищення тарифу пов’язане з низкою економічних факторів.

Йдеться про загальне зростання вартості пального та запасних частин для транспорту. Також на фінансове навантаження підприємства вплинули підвищені податкові платежі та комунальні витрати.

Окремо у перевізника звернули увагу на збільшення вартості полісів цивільної відповідальності, проведення технічної діагностики автобусів та інших виробничих витрат, необхідних для роботи транспорту.

Разом із новим тарифом перевізник оприлюднив і графік руху автобусів. У будні дні автобуси із Кам’янського від ККЗ «Мир» відправляються о 06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00 та 18:00.

У вихідні дні рейси здійснюються о 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 та 18:00.

У зворотному напрямку з Дніпра від Цирку автобуси вирушають як у будні, так і у вихідні о 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 та 20:20.

Джерело

