У Дніпропетровській області 18 березня заплановані додаткові графіки відключення світла в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про обмеження надали кілька місцевих громад із посиланням на «ПЕЕМ ЦЕК».

Відключення відбудуться у межах планових та профілактичних робіт на електромережах. Детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській областіна 18 березня вже оприлюднені, що дозволяє мешканцям завчасно спланувати свої справи та уникнути непередбачуваних незручностей. Мешканцям радять ознайомитися з деталями графіка відключень, щоб врахувати тимчасові перебої під час планування щоденних справ.

Зокрема, у місті Жовті Води профілактичні роботи проводитимуться для підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям. У зв’язку з цим з 08:00 до 17:00 буде тимчасово відсутнє електропостачання за визначеними адресами:

Івана Богуна: 81, 83;

Франка: 34-42 (парні);

Козацької Слави: 7-13 (непарні), 13А.

Також профілактичні роботи заплановані в межах Кам’янського району. У селі Дніпровське з 09:30 до 16:00 години електропостачання тимчасово припинять на окремих вулицях:

Козацька: 4Г;

Лісна: 1, 1А, 1Б, 3, 5, 106;

Набережна: 1, 1А, 1Б, 1В, 2-8 (парні), 18;

Чумацька: 15;

Шкільна: 2, 6-10 (парні);

Володимирська: 4;

Спортивна: 9, 9/1.

Також будуть тривати додаткові графіки відключення світла у Криворізькому районі. Обмеження охоплять окремв адреси регіону, а саме:

село Широка Дача вулиці:

Вишнева: 1, 1А, 1Б, 3, 5;

Спортивна: 1-5, 7-13, 15;

село Новий Шлях вулиця:

Миру: 1, 3, 4, 14.

