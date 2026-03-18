Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області залишаються однією з ключових форм державної підтримки.

Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області можна оформити через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або подати документи особисто, повідомляє Politeka.

Про подачу документів на субсидію для пенсіонерів у Дніпропетровській області розповіли на офіційному сайті ПФУ.

Онлайн-подача передбачає авторизацію в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

Після входу в систему потрібно обрати послугу “Заява на субсидію” та перевірити актуальність даних у профілі користувача.

Далі слід вказати адресу для отримання субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області та визначити, чи потрібна допомога на оплату житлово-комунальних послуг.

У заяві необхідно обрати конкретні послуги, заповнити поля по кожній з них, вказати IBAN рахунок для нарахування коштів та додати інформацію про всіх зареєстрованих у житлі осіб і родичів.

Для внутрішньо переміщених осіб або орендодавців зазначають лише тих, хто фактично проживає у оселі. Після перевірки даних заяву підписують електронним підписом та надсилають на розгляд.

Офлайн-подача документів також доступна для громадян. З 1 грудня громадяни можуть звертатися особисто до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або надсилати документи поштою на адресу відповідного органу.

Для призначення виплати громадяни надають заяву та декларацію про доходи і витрати осіб, які звертаються за допомогою.

Особливу увагу звертають на виплати для придбання твердого або рідкого пічного побутового палива. Вони призначаються виходячи з доходів домогосподарства за попередній календарний рік.

