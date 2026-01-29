Доплати для пенсіонерів у Кривому Розі у 2026 році залишаються важливою формою підтримки для певних категорій українців.

Доплати для пенсіонерів у Кривому Розі на догляд надають тільки тим, хто відповідає відповідним вимогам, повідомляє Politeka.

Йдеться про людей, які одночасно досягли 80 років, отримують пенсію за віком, проживають самі, мають медичний висновок лікарсько-консультативної комісії та потребують постійного догляду.

Важливо зазначити, що ці виплати не нараховуються автоматично і не залежать лише від віку, а передбачені законодавством у межах Закону України №1727-IV та закону «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Щоб отримати доплати для пенсіонерів у Кривому Розі, необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду і подати заяву разом із необхідними документами.

Це паспорт, ідентифікаційний код, довідка про потребу у постійному догляді та довідка про те, що інші виплати на догляд не отримуються. Пенсійний фонд підкреслює, що якщо хоча б одна з вимог не виконана, гроші призначені не будуть.

У 2026 році розмір такої допомоги збільшився через підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Раніше щомісячна доплата для одиноких пенсіонерів у Кривому Розі віком від 80 років складала 944,40 гривні.

З 1 січня 2026 року вона піднялася до 1 038 гривень. Фахівці наголошують, що всі процедури призначення грошової допомоги суворо контролюються державними органами.

Виплати здійснюються тільки після підтвердження всіх умов законодавства. Тож не варто подавати заяву, якщо ви маєте певні невідповідності щодо вказаних критеріїв.

