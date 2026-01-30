Фахівці зазначають, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області має сезонний характер.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області вже впливає на ціни тепличних овочів у супермаркетах, повідомляє Politeka.net.

Покупці фіксують помітне подорожчання окремих товарів у роздрібних мережах регіону.

Найбільше подорожчали томати. За останні тижні їхня вартість зросла швидше, ніж у випадку інших овочів закритого ґрунту, що стало очевидним для споживачів.

Експерти пояснюють ситуацію завершенням сезону тепличного вирощування. Пропозиція на внутрішньому ринку скоротилася, а попит залишився стабільним, створюючи додатковий тиск на ціни.

Велику роль відіграє й імпорт. Поставки з-за кордону надходять обмеженими партіями, а середня ціна привезених томатів за останній тиждень піднялася приблизно на 20%. Торговельні мережі вже врахували ці зміни у власних цінниках.

Подібна ситуація спостерігається щодо тепличних огірків. Низькі залишки продукції та активні закупівлі з боку ритейлерів змушують продавців коригувати вартість у бік збільшення.

Фахівці зазначають, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області має сезонний характер. Наразі неможливо швидко наростити виробництво, тому різниця у цінах на однакові овочі між магазинами залишається суттєвою.

Аналітики радять споживачам порівнювати пропозиції різних торговельних мереж і планувати покупки завчасно, щоб мінімізувати витрати під час обмеженої доступності тепличної продукції.

Крім того, у Дніпропетровській області люди також мають можливість отримати безкоштовні продукти. Йдеться про роздачу продуктових коробок, розрахованих на 30 днів. Такий набір покриває близько 60% середньої місячної норми калорій.

Джерело: AgroReview.

