У зв’язку з виконанням важливих робіт було складено графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 31 січня.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 31 січня охоплять частину регіону, адже енергетики будуть робити планові роботи на електромережах, пише Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, будуть проводитись профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в суботу у наступних населених пунктах:

08:00–14:00 у с. Андріївка:

вул. Кооперативна — №60Г

09:00–17:00 у с. Хащеве:

Дружби — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44

Молодіжна — №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15А, 16, 18, 19, 20

Овчаренка — №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

09:00–19:00 у с. Хащеве:

Дружби — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44

Молодіжна — №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15А, 16, 18, 19, 20

Овчаренка — №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

09:00–17:00 у с-ще Губиниха:

Байдукова — №1А, 3, 4, 6А, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 36

Вереснева — №1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Весняна — №7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 47, 51, 53, Б/Н

Виноградна — №1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 20

Гетьманська — №1, 3, 5, 7, 11

Джерельна — №1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 31, 35

Дружби — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 14В, 14Г, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Ковальська — №24

Короленка — без №

Космічна — №1, 1БН, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, Б/Н

Кущова — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Межова — №2, 3, 5, 6, 8, 11

Надії — №1, 2, 2К.Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 68А, 70, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 96, 97, 100А, 102, 106, 108, 110, 112, 112А, 114, Б/Н

Партизанська — №1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18

Побережна — №0028, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 25, 29, 33, 35

Польова — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 24, 26, 30, 32

Садова — №1, 2, 4А, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 38, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 83, Б/Н

Сонячна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 34

Степова — №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17

Українська — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 86, 88

Чкалова — №1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 37, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 83, 85А, 87, 91, 93

Ювілейна — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Окрім цього, 31.01.2026 року з 10:00:00 до 17:00:00 повнястю будуть знеструмлені села Залелія, Нетесівка, Лозуватка та Помазанівка.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

