Городской Департамент социальной политики организует регулярную выдачу продуктовых наборов для жителей временных центров и шелтеров. Инициатива направлена ​​на поддержку социально уязвимых групп, оказавшихся в сложных обстоятельствах из-за переселения или военных действий.

Получить помощь могут пожилые люди, лица с инвалидностью, матери с детьми, законные представители малолетних или недееспособных лиц, а также дети в возрасте от 3 до 18 лет. Продуктовые наборы также предоставляют переселенцам на попечение Днепровского городского центра социальных служб. Новые ВПЛ, впервые получившие справку и проживающие в МТКП, могут воспользоваться помощью единовременно даже без вхождения в перечисленные категории.

Обязательным условием является регистрация в Днепре после 24 февраля 2022 г. по адресу фактического временного проживания. Каждый пакет сформирован с учетом базовых потребностей и содержит продукты длительного хранения: мясные и рыбные консервы, паштет, готовые блюда с тушеным мясом, чай, кофе, сахар, макароны, галеты, мед и джем.

Для получения помощи переселенцы представляют документы в управление социальной защиты по месту нахождения: паспорт или удостоверение, справку ВПЛ, свидетельство о рождении ребенка и, при необходимости, подтверждение инвалидности.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется один раз в месяц. Своевременное обращение позволяет получить полный набор без очередей и бюрократических преград. Программа не только обеспечивает базовые потребности, но помогает переселенцам быстрее адаптироваться к жизни в новых условиях, поддерживая стабильность и безопасность семей.

