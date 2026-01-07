Обмеження в 2026 році запроваджене з метою запобігання дублюванню субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області.

Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області в 2026 році продовжать надаватись, проте з'явилися жорсткі умови отримання, пише Politeka.net.

З січня 2026 року запрацював оновлений механізм державної підтримки для переселенців, в тому числі ВПО-пенсіонерів, що дозволяє отримувати субсидію на оренду житла з жорсткими умовами для отримання.

Переселенці у Дніпропетровській області та інших регіонах України можуть отримувати пряму субсидію на оренду житла, яка компенсує частину вартості орендованої квартири. Однак для отримання цієї субсидії необхідно дотримуватися певних умов:

Офіційний договір оренди. Це означає, що усі угоди повинні бути задокументовані, щоб підтвердити правомірність витрат.

Орендодавець не може бути родичем заявника, що ускладнює можливість отримання допомоги для деяких осіб.

Окремо підкреслюється, що родина не має права одночасно отримувати житлову субсидію та компенсацію в межах програми «Прихисток».

Таке обмеження запроваджене з метою запобігання дублюванню державної фінансової підтримки та забезпечення більш справедливого розподілу бюджетних ресурсів між тими, хто цього потребує. Після подання заяви Пенсійний фонд України розглядає її у строк до 10 днів, що дозволяє оперативно ухвалити рішення щодо надання допомоги.

Крім того, держава компенсує витрати на оплату газу, електроенергії, водопостачання, тепла та вивезення побутових відходів, що істотно зменшує фінансове навантаження на внутрішньо переміщених осіб.

Оновлений механізм державної підтримки відкриває додаткові можливості для людей, які через кризу були змушені шукати нове житло, водночас передбачаючи низку чітких вимог, дотримання яких може стати складним викликом для багатьох заявників.

Джерело: ТСН.

