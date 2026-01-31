З метою підвищення надійності електропостачання проводитимуть ремонти, тому складено додатковий графік відключення світла у Дніпропетровській області на 1 лютого.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 1 лютого, у неділю, триватимуть через планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада. Через це світло вимикатимуть додатково з 8:30 до 18 години в селищі Губиниха:

Байдукова — 1/А, 3, 4, 6/А, 7, 8, 9, 9/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 36

Вереснева — 1, 2, 3, 3/А, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Весняна — 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 19/А, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 47, 51, 53

Виноградна — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 20

Гетьманська — 1, 3, 5, 7, 11

Джерельна — 1, 1/А, 1/Б, 2, 2/А, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 31, 35

Дружби — 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 14/А, 14/Б, 14/В, 14/Г, 15, 15/А, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30/А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 8, 8/А, 8/Б, 8/В, 8/Г, 8/Д, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Ковальська — 24

Короленка

Космічна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

Кущова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Межова — 2, 3, 5, 6, 8, 11

Надії — 1, 2, 2/К.Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 68/А, 70, 72, 73, 74, 75, 75/А, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 96, 97, 100/А, 102, 106, 108, 110, 112, 112/А, 114

Партизанська — 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18

Побережна — 0028, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 25, 29, 33, 35

Польова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18/А, 19, 24, 26, 30, 32

Садова — 1, 2, 4/А, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 38, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 83, 7, 8, 9

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 34

Степова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17

Українська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 86, 88

Чкалова — 1, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 20/А, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 37, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 8, 83, 85/А, 87, 91, 93

Ювілейна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.

Також світла не буде в селі Хащеве з 8:30 до 18:00 години за адресами:

Дружби — 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9

Молодіжна — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15/А, 16, 18, 19

Овчаренка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Крім цього, у зв’язку з виконанням планових робіт з 08:00 до 18:00 01.02.2026 буде повне відключення електроенергії у таких населених пунктах: Водяне, Озерне, Пологи, Подове, Кряжове.



З 9 до 18 години вимикатимуть електрику в селі Приміське. Знеструмленими будуть будинки, що знаходяться на вулицях: Перемоги, Шкільна, Конторська.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

