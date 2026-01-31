Оренда квартир у Дніпрі зберігає високий попит, а вибір пропозицій дозволяє мешканцям обирати житло відповідно до бюджету та вимог.

Станом на 26 січня 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Дніпрі знизилася на 5% за останні пів року та складає близько 10–10,5 тисяч гривень, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт ЛУН.

Водночас двокімнатні помешкання додали у ціні 7% і зараз у середньому коштують 15 тисяч гривень на місяць.

Трикімнатні квартири продовжують дорожчати: річне зростання склало 20%, а середня орендна плата сягає 18 тисяч гривень. Найдорожчі варіанти концентруються у Соборному районі, де однокімнатні оцінюють у 13 тисяч гривень, а двокімнатні — у 20 тисяч. Центральний район пропонує оренду однокімнатних квартир за 12 тисяч та двокімнатних — за 15 тисяч гривень.

Аналітики підкреслюють, що на оренду житла дніпряни витрачають близько 39–42% середньої зарплати. Показник «роки оренди» для однокімнатних квартир коливається між 11,3–11,7 роками, для двокімнатних — близько 12–13 років.

На ринку можна знайти різні варіанти, наприклад, однокімнатна квартира у Чечелівському районі здається за 10 тисяч гривень. Двокімнатна квартира у Центральному районі коштує 15 тисяч гривень, має роздільне планування, меблі та побутову техніку, а також зручне розташування поруч із транспортом і магазинами.

Фахівці зазначають, що оренда квартир у Дніпрі зберігає високий попит, а вибір пропозицій дозволяє мешканцям обирати житло відповідно до бюджету та вимог щодо площі чи розташування. Прогнозується, що найближчими місяцями ціни залишатимуться стабільними, з можливими коливаннями у популярних районах.

