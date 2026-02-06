Дефицит продуктов в Днепропетровской области пока еще не обостряется, однако потребители уже испытывают повышение цен на яблоки, сообщает Politeka.
Общий запас фруктов в регионе достаточный, однако стремительное удорожание отдельных сортов заставляет жителей планировать покупки внимательнее. В Украине и Польше количество яблок в хранилищах уменьшилось, а высокий спрос на экспортные партии подталкивает цены вверх.
Аналитики отмечают, что потери урожая из-за заморозков и сложностей с правильным хранением ограничивают предложение качественных плодов. Особенно это касается фруктов премиальной категории, где рынок уже адаптируется к новым ценовым максимумам.
Дополнительно на стоимость оказывают влияние удары по энергетической инфраструктуре и использование дизель-генераторов для поддержки работы холодильных камер, что значительно увеличивает себестоимость продукции, объясняют эксперты.
Ситуация в Европе демонстрирует разные тенденции. В Нидерландах и Бельгии запасы фруктов достаточно, что сдерживает локальные колебания стоимости, тогда как в восточноевропейских странах дефицит яблок ощутим. Польские фермеры после праздничного сезона ограничены запасами, что также влияет на ценовую политику.
Специалисты прогнозируют, что в феврале давление на цены усилится из-за сокращения запасов в США и логистических трудностей в портах. Собственные каналы сбыта становятся критически важными: более дешевые промышленные яблоки остаются доступными, а премиальные сорта продолжают дорожать.
Таким образом, дефицита продуктов в Днепропетровской области не ожидается, но рынок вынужден приспосабливаться к росту цен на популярные плоды.
Жителям советуют заранее планировать закупки и обращать внимание на качество продукции во избежание неприятных сюрпризов и оставаться уверенными в доступности фруктов.
Последние новости Украины:
Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно
Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить
Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право