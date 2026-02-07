Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому складено графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 8 лютого.

Українців попередили про додаткові графіки відключення світла у Дніпропетровській області, що будуть діяти 8 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

В громадах попередили, що знеструмлення торкнеться низки населених пунктів області. Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому складено графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 8 лютого.

8 лютого 2026 року, в неділю, з 08:00 до 14:00 години в селищі Божедарівка електрику додатково вимикатимуть за адресою вул. Паркова буд. 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

В межах Гpeчaнoпoдівської сільської територіальної громади у зв’язку з виконанням планових робіт з 08:00 до 18:00 буде відключення електроенергії у таких населених пунктах: с. Олександрівка, с. Калинівка, с. Гречані Поди, с. Водяне, с. Нове Життя.

«ДТЕК Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селі Королівка на таких вулицях:

08:00–18:00

Активна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13–20, 22–25, 29

Кримська — 1–9, 10–22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Молодіжна — 1, 2, 2/А, 3–9, 10–17, 14А, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 7/А, 7/Б

Пушкіна — 1, 2, 4–6, 5А, 7/А, 8, 9, 10–13, 16, 18, 20–22, 25–29, 32/А, 37

Районова — 1, 1/А, 3–5, 4/А, 4/Б, 9, 11

Рахівнича — 1–9, 10–25, 25/А–25/Е, 27–31, 31/А–31/Г, 33–37, 39, 41, 43, 45, 47–49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123

13:00–17:00

Активна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13–20, 22–25, 29

Пушкіна — 1, 2, 4–6, 5А, 7/А, 8, 9, 10–13, 16, 18, 20–22, 25–29, 32/А, 37

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

