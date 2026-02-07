Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Дніпропетровській області підвищує ефективність профілактики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Дніпропетровській області почала діяти з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Про старт ініціативи повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Програма реалізується в межах державного проєкту «Скринінг здоров’я 40+» і передбачає фінансову підтримку для профілактичних медичних обстежень, спрямованих на раннє виявлення серцево-судинних хвороб, діабету другого типу та психічних розладів.

Мешканці регіону віком від 40 років отримують персональне запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження кошти у розмірі 2000 гривень зараховуються на «Дія.Картку» та використовуються виключно для проходження скринінгу. Для громадян, які не користуються цифровими сервісами, передбачена альтернативна процедура через банки або центри надання адміністративних послуг.

Обстеження проводитимуть державні, комунальні та приватні медичні заклади, які відповідають стандартам Міністерства охорони здоров’я та НСЗУ. Повний перелік установ опублікують найближчим часом.

Фахівці зазначають, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Дніпропетровській області підвищує ефективність профілактики, допомагає вчасно виявляти хвороби та покращує якість життя людей старшого віку.

Для реалізації програми у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 10 мільярдів гривень. Координацію забезпечують МОЗ, НСЗУ та Мінцифра, щоб гарантувати безперешкодний доступ до послуг усім охочим.

Громадян закликають слідкувати за оновленнями та вчасно скористатися фінансовою підтримкою для максимальної користі.

