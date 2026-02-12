Подорожание продуктов в Днепропетровской области может повлиять на семейный бюджет.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области уже ощущают местные жители, сообщает Politeka.

Данные супермаркетов за февраль 2026 показывают, что большинство базовых товаров демонстрирует повышение цен.

Гречиха стоит в среднем 48,37 грн за килограмм. Самое дешевое зерно предлагает Auchan – 41,90 грн, самое дорогое – Megamarket, где цена достигает 61,70 грн. По сравнению с январем среднее удорожание составило 0,53 грн.

Молочная продукция также выросла в цене. Твердый сыр "Комо" 50% жирности сегодня продается по 549,23 грн за килограмм. В разных сетях цены колеблются от 455 до 599 грн. Средняя стоимость в январе была 553,83 грн, так что за месяц показатель изменился незначительно, однако стабильное повышение испытывают потребители.

Свинина для шашлыка подорожала до 301,35 грн. за килограмм. Самые низкие цены сейчас у Auchan и Novus — около 279–290 грн, а у Metro и Megamarket товар стоит 327,50 и 309 грн соответственно. В прошлом месяце средняя цена составляла 299,04 грн, так что увеличение составило 12,50 грн.

Эксперты объясняют удорожание сезонными колебаниями, ростом затрат на логистику и энергоносители. Особенно это влияет на мясную и молочную продукцию, которая требует специальных условий хранения.

По состоянию на начало февраля жителям советуют планировать покупки, пользоваться акционными предложениями и отслеживать средние цены в разных сетях. Аналитики прогнозируют, что тенденция к повышению стоимости сохранится в последующие месяцы.

Именно так, подорожание продуктов в Днепропетровской области может влиять на семейный бюджет, заставляя искать альтернативные варианты и экономить на рутинных покупках.

