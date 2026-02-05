Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому составлены графики отключения света в Днепропетровской области на 6 февраля.

Украинцам раскрыли подробные и дополнительные графики отключения света в Днепропетровской области, которые вводятся на 6 февраля.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

По информации общин, обесточивание коснется ряда населенных пунктов области. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому составлены графики отключения света в Днепропетровской области на 6 февраля.

Вербковская сельская территориальная община предупредила об отключениях, которые продлятся с 08:00 до 19:00 в селе Кочережкы по адресам: Козацька, Шевченка, Яблунева, пер. Степовый.

В связи с выполнением плановых работ возможно отключение электроэнергии с 12 до 19 часов в городе Павлоград на улицах:

Соборна — 2, 3, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 14/Контора, 15, 16, 17/А, 18, 18/А, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28/1, 30/1, 31, 32, 33, 34, 34/А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41/А, 42, 43, 44, 45, 47/А, 49, 5, 51, 55, 57, 59, 59/1, 6, 61, 61/А, 63, 65, 7, 8, 9

Успенська — 58/А, 60, 62, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93

Харкивська — 73/А, 75/2, б/н

Шевченка — 1

Сообщается также о плановых работах в грроде Жовти Воды. Поэтому электричество здесь будут дополнительно выключать с 8 до 15:30 на следующих улицах:

Березнева: 4, 6, 8;

Каштанова: 1-9, 11;

Олеся Гончара: 5-7, 9, 11;

Хмельныцького: 2, 4, 6, 6А, 8, 13.

Лычковское территориальное общество также охватят обесточивание. В частности, электричества не будет в селе Лычкове по адресам:

08:00–14:00 улицы:

Зализнычна — 1, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8/А, 9, 11, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34

Красноармейська — 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 6, 8, 9/А, 9/Б

Центральна — 1, 3, 4, 5, 7, 9, 9/А, 13

Пятыхаткы — 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Тыха — 5

пер. Красноармейська — 18

12:00–18:00 улицы:

Перемогы — 6

Украинська — 45, 86, 90

Центральна — 74/А, 74/Б, 76, 78, 80, 81, 82, 82/А, 84, 86, 88, 89, 90, 90/А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 104, 106, 108, 110

Новоселивка — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31/А, 32, 32/А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

