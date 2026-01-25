У Дніпрі за останній місяць помітно подорожчали основні продукти харчування, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

Середня вартість вермішелі довгої піднялася до 31,50 гривень за кілограм, що на 2 гривні більше, ніж у грудні 2025 року. Ріст цін відбувався поступово, і найбільший стрибок зафіксували у другій половині грудня минулого року, коли вартість за день зросла з 29,50 до 31,90.

Середні ціни на консервовану кукурудзу марки «Верес» коливалися від 44,99 до 68,40 гривень за банку 340 грамів у різних мережах. За місяць середня вартість підвищилася на 2,88. Найдешевше придбати кукурудзу можна у Novus, найдорожче — у Megamarket. Такі коливання зумовлені як логістичними витратами, так і різною політикою цін у мережах.

М’ясні продукти демонструють найбільше подорожчання. грн варена «Алан лікарська» в середньому коштує 479,46 за кілограм, що на 64 грн більше, ніж у грудні. Найдорожче у Megamarket — 506,40, а найнижча вартість зафіксована у Auchan — 439 грн. Такий ріст обумовлений підвищенням вартості м’яса на внутрішньому ринку та додатковими витратами на виробництво та логістику.

Подорожчання продуктів у Дніпрі відбувається на фоні загальної тенденції по Україні. Фахівці відзначають, що найбільш чутливими для бюджету сімей залишаються м’ясні вироби та крупи, оскільки саме на ці товари витрачають значну частину місячного кошторису.

Для споживачів це означає підвищення щоденних витрат на базові товари, особливо крупи, консерви та м’ясо. Експерти радять планувати покупки заздалегідь та порівнювати ціни у різних торговельних мережах, щоб зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет.

