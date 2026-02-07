Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається один раз на місяць.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі продовжує надаватися у 2026 році і охоплює переселенців, що проживають у тимчасових центрах та шелтерах міста, повідомляє Politeka.net.

Координацією займається Департамент соціальної політики міської ради. Продуктові набори видають регулярно, щоб підтримати людей, які опинилися у складних життєвих умовах через вимушене переміщення або наслідки війни.

Скористатися програмою можуть літні громадяни, особи з інвалідністю, матері з дітьми, законні опікуни неповнолітніх або недієздатних, а також діти віком від трьох до вісімнадцяти років. Окремо допомогу отримують переселенці під супроводом міського центру соціальних служб. Нові отримувачі довідки ВПО, які мешкають у компактних тимчасових оселях, мають право на одноразову підтримку незалежно від категорії.

Також варто зауважити, що обов’язковою умовою є реєстрація у Дніпрі після 24 лютого 2022 року за фактичною адресою проживання. Кожен пакет містить продукти тривалого зберігання: м’ясні та рибні консерви, готові страви, крупи, макарони, чай, каву, солодощі та інші товари першої необхідності.

Для отримання набору українцям необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем проживання, надати посвідчення особи, довідку переселенця, документи на дитину та, за потреби, підтвердження інвалідності.

Фахівці наголошують місцевим жителям, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається один раз на місяць. Вчасне подання документів дозволяє уникнути черг та отримати повний обсяг підтримки без затримок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки