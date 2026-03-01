Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі видається щомісяця відповідно до затвердженого графіка.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі у 2026 році передбачає надання продуктових наборів переселенцям, повідомляє Politeka.net.

Програму спрямовано на людей, які проживають у тимчасових центрах, шелтерах або були змушені залишити домівки через бойові дії.

Організацію процесу координує департамент соціальної політики міської ради. Підтримку можуть отримати особи поважного віку, громадяни з інвалідністю, матері з дітьми, опікуни неповнолітніх та підлітки від трьох до вісімнадцяти років. Новоприбулі, які щойно оформили довідку й мешкають у місцях компактного розселення, мають право на одноразовий набір незалежно від статусу.

Обов’язкова умова — реєстрація у громаді після 24 лютого 2022 року за фактичним місцем проживання. До пакета входять продукти тривалого зберігання: консерви, крупи, макаронні вироби, готові страви, чай, кава, солодощі.

Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до управління соціального захисту за адресою проживання. Із собою слід мати паспорт, довідку переселенця, документи на дітей, а також підтвердження інвалідності за наявності.

У профільних службах зазначають, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі видається щомісяця відповідно до затвердженого графіка. Фахівці формують списки отримувачів, повідомляють дату видачі та надають роз’яснення щодо процедури.

Містянам радять підготувати папери завчасно й уточнювати деталі, щоб уникнути черг. У міській раді додають: обсяги ресурсів і порядок надання можуть коригуватися залежно від фінансування та кількості звернень.

