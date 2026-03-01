Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі у 2026 році передбачає надання продуктових наборів переселенцям, повідомляє Politeka.net.

Програму спрямовано на людей, які проживають у тимчасових центрах, шелтерах або були змушені залишити домівки через бойові дії.

Організацію процесу координує департамент соціальної політики міської ради. Підтримку можуть отримати особи поважного віку, громадяни з інвалідністю, матері з дітьми, опікуни неповнолітніх та підлітки від трьох до вісімнадцяти років. Новоприбулі, які щойно оформили довідку й мешкають у місцях компактного розселення, мають право на одноразовий набір незалежно від статусу.

Обов’язкова умова — реєстрація у громаді після 24 лютого 2022 року за фактичним місцем проживання. До пакета входять продукти тривалого зберігання: консерви, крупи, макаронні вироби, готові страви, чай, кава, солодощі.

виплати, субсидія, пошта

Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до управління соціального захисту за адресою проживання. Із собою слід мати паспорт, довідку переселенця, документи на дітей, а також підтвердження інвалідності за наявності.

У профільних службах зазначають, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі видається щомісяця відповідно до затвердженого графіка. Фахівці формують списки отримувачів, повідомляють дату видачі та надають роз’яснення щодо процедури.

Містянам радять підготувати папери завчасно й уточнювати деталі, щоб уникнути черг. У міській раді додають: обсяги ресурсів і порядок надання можуть коригуватися залежно від фінансування та кількості звернень.

