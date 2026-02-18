Експерти попереджають, що без ефективних заходів дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може поглибитися протягом року.

У Дніпропетровській області зростає дефіцит продуктів через падіння закупівельних цін на сире молоко, повідомляє Politeka.

Від початку лютого більшість молокозаводів встановила ціну на рівні 14 грн/кг, проте експерти прогнозують подальше зниження до 12 грн/кг і навіть до 10–11 грн/кг у певні періоди. Для малих господарств це критично, адже витрати на утримання поголів’я перевищують доходи.

За оцінками «Асоціації виробників молока», ферми на 100–200 корів працюють переважно зі збитками. Якщо ринок не стабілізується до весни, деякі господарства відмовляться від утримання худоби, а інші зменшать посіви кормових культур. Генеральний директор «Альфа Фуд Імпекс» Максим Залізняк попереджає про структурні проблеми: без модернізації та інтеграції виробництва з переробкою відновити рентабельність буде неможливо.

Малі ферми відчувають тиск і через нові вимоги до благополуччя тварин, обмежений доступ до кредитів та подорожчання енергоресурсів. Власниця сімейної ферми на Полтавщині Катерина Скрильник зазначає: «Ціна молока зараз нижче собівартості. Ми утримуємо бізнес завдяки виробництву крафтових сирів і продажу бичків».

За словами директора господарства «Перемога» Дмитра Соломахи, собівартість відгодівлі дійної корови становить близько 10 грн/кг, а з урахуванням оплати праці та енергії фактичні витрати сягають 15–15,3 грн/кг. Тобто навіть 14 грн/кг не покриває витрати малих та середніх господарств.

Аналітики відзначають, що глобальні тренди також впливають на український ринок. Падіння цін на масло та сухе молоко у ЄС зумовлює відповідне зниження закупівельних ставок у країні, а перспективи відновлення виробництва залежатимуть від скорочення валового поголів’я та пошуку нових ринків збуту.

Найбільші шанси пережити кризу мають інтегровані підприємства, які поєднують виробництво молока з його переробкою. Малі ферми радять орієнтуватися на нішеву продукцію, органічні товари та прямий продаж кінцевому споживачеві.

Водночас частина експертів бачить потенціал у ринках країн Азії та Африки. При низьких цінах на молочні продукти попит там може зростати, що частково компенсує надлишок пропозиції. Але чи стане українська продукція конкурентною на цих ринках — залишається відкритим питанням.

Експерти попереджають, що без ефективних заходів дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може поглибитися протягом року.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: популярних товарів не вистачає, в чому проблема.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Кривому Розі: які ціни тепер актуальні.