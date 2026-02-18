Українців попереджають про важливі роботи, тому енергетики заздалегідь склали детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 19 лютого.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 19 лютого вводяться в частині населених пунктів, де проводитимуть профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Місцеві громади попереджають про масштабність робіт, тому енергетики заздалегідь склали детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 19 лютого. Це дає можливість мешканцям завчасно підготуватися до тимчасових перебоїв у постачанні електроенергії та спланувати свої справи.

З 8 до 17 години триватимуть графіки відключення світла в місті Жовті Води. Обмеження охоплять такі вулиці:

бульвар Свободи — 5;

Березнева — 46, 48, 50-52, 52А, 53, 55, 55А, 57-95 (непарні);

Героїв Чорнобиля — 4, 7-14, 14/1, 14/1А, 14/4, 14В, 14Д/2, 15, 17;

Ярослава Мудрого — 1, 1А, 2, 4;

пров. Запорізький — 11, 13А;

Європейська — 8;

площа Миру — 3Б, 4, 4/1, 6

З 08:00 до 16:30 години у місті Вільногірськ також діютимуть знеструмдення. Вони торкнуться наступних адрес:

Садова — 32;

Юрія Устенка — 23, 25, 27

З 8 до 17 години в Криворізькому районі триватимуть додаткові графіки відключення світла. Вони охоплять наступні адреси:

Жовте — вул. Цементників — 15

Красівське — вул. Квіткова — 1-16, 16А, 17-26; вул. Південна — 1-12; вул. Центральна — 59В, 59Г

Губиниська селищна територіальна громада також попереджає про додаткові вимкнення з 9 до 17 години. Вони стануться в наступних населених пунктах:

Королівка вулиці:

Активна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29;

Пушкіна — 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 7/А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22

Губиниха вулиці:

Вишнева — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 34, 36;

Затишна — 1, 2, 3, 5/А, 6, 7, 8, 11;

Нова — 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Травнева — 1/А, 4, 10, 12, 13А, 14;

Шевченка — 14, 16, 18, 18/А;

пров. Зарічний — 1, 5, 7, 9, 11, 13, 19;

пров. Травневий — 2, 4, 5, 6, 11

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

