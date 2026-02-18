Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 19 лютого вводяться в частині населених пунктів, де проводитимуть профілактичні роботи, пише Politeka.net.
Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».
Місцеві громади попереджають про масштабність робіт, тому енергетики заздалегідь склали детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 19 лютого. Це дає можливість мешканцям завчасно підготуватися до тимчасових перебоїв у постачанні електроенергії та спланувати свої справи.
З 8 до 17 години триватимуть графіки відключення світла в місті Жовті Води. Обмеження охоплять такі вулиці:
- бульвар Свободи — 5;
- Березнева — 46, 48, 50-52, 52А, 53, 55, 55А, 57-95 (непарні);
- Героїв Чорнобиля — 4, 7-14, 14/1, 14/1А, 14/4, 14В, 14Д/2, 15, 17;
- Ярослава Мудрого — 1, 1А, 2, 4;
- пров. Запорізький — 11, 13А;
- Європейська — 8;
- площа Миру — 3Б, 4, 4/1, 6
З 08:00 до 16:30 години у місті Вільногірськ також діютимуть знеструмдення. Вони торкнуться наступних адрес:
- Садова — 32;
- Юрія Устенка — 23, 25, 27
З 8 до 17 години в Криворізькому районі триватимуть додаткові графіки відключення світла. Вони охоплять наступні адреси:
- Жовте — вул. Цементників — 15
- Красівське — вул. Квіткова — 1-16, 16А, 17-26; вул. Південна — 1-12; вул. Центральна — 59В, 59Г
Губиниська селищна територіальна громада також попереджає про додаткові вимкнення з 9 до 17 години. Вони стануться в наступних населених пунктах:
Королівка вулиці:
- Активна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29;
- Пушкіна — 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 7/А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22
Губиниха вулиці:
- Вишнева — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 34, 36;
- Затишна — 1, 2, 3, 5/А, 6, 7, 8, 11;
- Нова — 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- Травнева — 1/А, 4, 10, 12, 13А, 14;
- Шевченка — 14, 16, 18, 18/А;
- пров. Зарічний — 1, 5, 7, 9, 11, 13, 19;
- пров. Травневий — 2, 4, 5, 6, 11
Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.
