Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Дніпропетровській області почала діяти з січня 2026 року і надає фінансову підтримку для профілактичних медичних обстежень, повідомляє Politeka.

Ініціативу запустила прем’єр-міністр Юлія Свириденко в межах державного проєкту «Скринінг здоров’я 40+». Програма орієнтована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та психічних розладів.

Мешканці регіону від 40 років отримують персональне запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження кошти у розмірі 2000 гривень зараховуються на «Дія.Картку» та використовуються виключно для скринінгових процедур.

Для тих, хто не користується цифровими сервісами, передбачене оформлення через банки або центри надання адміністративних послуг. Обстеження проводять державні, комунальні та приватні заклади, що відповідають стандартам МОЗ і НСЗУ. Повний перелік буде оприлюднено найближчим часом.

Фахівці наголошують, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Дніпропетровській області підвищує ефективність профілактики, допомагає вчасно діагностувати хвороби та покращує якість життя літніх громадян.

На 2026 рік у держбюджеті закладено 10 мільярдів гривень для забезпечення програми. МОЗ, НСЗУ та Мінцифра контролюють доступність послуг та своєчасне нарахування коштів.

Громадян закликають підготувати необхідні документи, ознайомитися з переліком процедур і планувати обстеження, щоб максимально ефективно скористатися державною підтримкою.

Щоденний моніторинг оновлень допомагає літнім людям вчасно отримати фінансову допомогу та пройти необхідні обстеження без затримок.

