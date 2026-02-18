Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області дає можливість переселенцям стабілізувати побут.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області у 2026 році надаватиметься за оновленими правилами, повідомляють органи соцзахисту, повідомляє Politeka.

Програма спрямована на підтримку переселенців, які оформили заявку та відповідають критеріям.

Фінансування нараховується на шість місяців із можливістю продовження. Основна умова — середній дохід сім’ї за попередній квартал не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб. На початок року один мінімум становив 2 595 грн, а максимальна допомога для переселенця — 10 380 грн.

Окремі категорії отримують виплати незалежно від доходів. До них входять пенсіонери, люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з особливими потребами, сироти, молодь до 23 років без батьків, а також опікуни та прийомні сім’ї.

Заявки перевіряються на відповідність документів статусу ВПО та рівню доходів. Після цього ухвалюється рішення про нарахування коштів. Таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області, що дає можливість переселенцям стабілізувати побут і планувати витрати.

Фінансування покриває частково оренду житла, харчування та базові потреби. Це дозволяє швидше облаштуватися на новому місці, адаптуватися до нового середовища та займатися пошуком роботи. Регулярні виплати зменшують ризик фінансових труднощів та забезпечують більш передбачуваний місячний бюджет.

Мешканцям радять стежити за оголошеннями органів соцзахисту, щоб не пропустити нові нарахування та вчасно отримати підтримку.

