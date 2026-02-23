Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області має системний характер і охоплює кілька напрямків між містами.

Із 16 лютого відбулося подорожчання проїзду в Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Відбулося воно на маршруті з Кам’янського до Дніпра (АС «Новий центр»), який обслуговує підприємство «Автопромінь», вартість квитка піднялася з 60 до 80 гривень, повідомляє Politeka.

У компанії пояснюють рішення зростанням витрат на пальне, запчастини та матеріали для технічного обслуговування автобусів. Також серед причин називають кадровий дефіцит і збільшення загальних видатків.

Раніше, з 12 лютого, зміни торкнулися й маршруту №100, що сполучає залізничний вокзал Кам’янського з центральним автовокзалом Дніпра. Там тариф зріс до 70 гривень.

Таким чином, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області має системний характер і охоплює кілька напрямків між містами. Перевізники зазначають, що коригування необхідне для стабільної роботи транспорту та збереження регулярних рейсів.

Оновлений графік із Кам’янського у будні передбачає відправлення о 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 та 16:00. У вихідні автобуси курсують о 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 та 16:00.

Із Дніпра рейси від АС «Новий центр» по буднях здійснюються о 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00, а у вихідні — о 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00.

За словами представників перевізника, економічні чинники змусили переглянути розцінки, аби забезпечити безперебійне сполучення між Кам’янським і Дніпром у нинішніх умовах.

Перевізник радить пасажирам враховувати оновлені тарифи та планувати витрати з урахуванням змін у вартості квитків.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, у Дніпропетровській області змінилися ціни на базовий кошик

Також Politeka писала про подорожчання проїзду в Дніпропетровській області

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі