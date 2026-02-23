Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі видається щомісяця за затвердженим графіком.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі у 2026 році передбачає щомісячне надання продуктових наборів переселенцям, повідомляє Politeka.net.

Програму організовано для осіб, які проживають у тимчасових центрах, шелтерах або були змушені залишити власні домівки через бойові дії.

Координацією займається департамент соціальної політики міської ради. Підтримку можуть отримати люди похилого віку, громадяни з інвалідністю, матері з дітьми, опікуни неповнолітніх та підлітки від трьох до вісімнадцяти років. Новоприбулі, які щойно оформили довідку й мешкають у місцях компактного розселення, мають право на одноразовий набір незалежно від статусу.

Обов’язкова умова — реєстрація у громаді після 24 лютого 2022 року за фактичним місцем проживання. До пакета входять продукти тривалого зберігання: консерви, крупи, макаронні вироби, готові страви, чай, кава та солодощі.

Щоб отримати підтримку, слід звертатися до управління соціального захисту за адресою проживання. Необхідно мати паспорт, довідку переселенця, документи на дітей та підтвердження інвалідності за наявності.

Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі видається щомісяця за затвердженим графіком. Списки отримувачів формують заздалегідь, повідомляють дати видачі та надають роз’яснення щодо процедури.

Містянам радять готувати документи завчасно та уточнювати деталі, щоб уникнути черг. У міській раді додають, що обсяги ресурсів і порядок надання можуть змінюватися залежно від фінансування та кількості звернень.

Для зручності переселенців планують організувати гарячу лінію та онлайн-консультації, щоб швидко отримувати актуальну інформацію про наявність наборів.

