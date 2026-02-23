Графіки відключення світла у Дніпропетровській області триватимуть 24 лютого через планові роботи в межах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Енергетики заздалегідь склали детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 24 лютого, щоб жителі могли завчасно підготуватися до тимчасових перебоїв з електропостачанням.

Повідомляється про планові роботи у Криворізькому районі, проте вони діятимуть не у всьому регіоні. Зазначимо, що додаткові графіки відключення світла триватимуть у селі Вільне. Знеструмлення будуть діяти з 8 до 17 години в будинках за адресами:

Гагаріна: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28;

Кузьми Скрябіна: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;

Слов'янська: 8-22;

Соборна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 10 до 17 години в наступних населених пунктах:

с-ще Губиниха:

вул. Молодіжна — № 9, Б/Н

с. Вільне:

вул. Сонячна — № 1Д

майд. Харківський — № 19

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram. Також їх публікують в офіційному Телеграм-каналі ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

