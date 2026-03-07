Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається щомісяця відповідно до затвердженого графіка.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі у 2026 році передбачає видачу продуктових наборів переселенцям, які втратили домівки через бойові дії або тимчасово мешкають у центрах та шелтерах, повідомляє Politeka.net..

Програму організовує департамент соціальної політики міської ради.

Отримати підтримку можуть люди поважного віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, опікуни неповнолітніх, а також підлітки від трьох до вісімнадцяти років. Новоприбулі, які оформили довідку та проживають у місцях компактного розселення, мають право на одноразовий продуктовий пакет незалежно від категорії.

Обов’язковою умовою є реєстрація у громаді після 24 лютого 2022 року за фактичним місцем перебування. До набору входять товари тривалого зберігання: консерви, крупи, макаронні вироби, готові страви, чай, кава та солодощі.

Щоб скористатися програмою, необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем проживання. Із собою потрібно мати паспорт, довідку переселенця, документи на дітей та підтвердження інвалідності за наявності.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається щомісяця відповідно до затвердженого графіка. Переліки отримувачів формують завчасно, після чого інформують про дату та час видачі та пояснюють порядок отримання.

Жителям радять готувати документи заздалегідь і стежити за актуальними оголошеннями, щоб уникнути черг. Обсяг ресурсів і механізм розподілу можуть змінюватися залежно від фінансування та кількості заявок.

Додатково планують запустити гарячу лінію та онлайн-консультації, щоб переселенці оперативно дізнавалися про наявність наборів та зміни у процедурі.

Кожен охочий може звернутися до міського управління, щоб отримати гуманітарну допомогу для ВПО у Дніпрі та забезпечити себе продуктовими комплектами на місяць.

