Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне на різних умовах.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області пропонують у Васильківці, Дніпрі та Кривому Розі через приватні оголошення, повідомляє Politeka.

Доступні варіанти різняться за тривалістю перебування й умовами.

У Васильківці Васильківського району здають дві кімнати в приватному будинку. Оселя має чотири житлові приміщення, кухню, санвузол, прихожу. Проведено газове опалення, є вода, колонка, холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина, базові меблі. Бажано не більше двох людей, віком 50+. Передбачене спільне проживання з літньою жінкою. Серед вимог — підтримка порядку в домі та на ділянці, догляд за садом і городом, покриття комунальних витрат.

У Дніпрі на вулиці Силова пропонують окрему кімнату в будинку з усіма зручностями та можливістю харчування. Там мешкає чоловік 63 років. Потрібна допомога в окремих побутових моментах за домовленістю. Йдеться не про роботу чи медичний супровід. Деталі обговорюють під час спілкування.

У Кривому Розі, мікрорайон Сонячний, готові прийняти маму з однією або двома дітьми орієнтовно на 40–50 днів. Надають дві кімнати в трикімнатній квартирі на п’ятому поверсі. Ліфт часто не працює, однак опалення є, встановлено водонагрівач, газову плиту. Світло вимикають за графіком. У помешканні проживає чоловік з інвалідністю 51 року, якому потрібна допомога лише з приготуванням їжі.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне на різних умовах — від короткострокового прихистку до тривалішого розміщення з побутовою підтримкою.

