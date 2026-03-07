У Дніпропетровській області 8 березня заплановано проведення тимчасових відключень світла в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Зазначається, що енергетики виконуватимуть комплекс планових робіт — зокрема ремонт обладнання, технічне обслуговування електромереж та інші профілактичні заходи. Водночас у Дніпропетровській області заздалегідь оприлюднили детальні графіки відключення світла на неділю, 8 березня, щоб мешканці могли завчасно ознайомитися з інформацією.

Будуть проводити профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада в таких населених пунктах:

09:00 – 15:00 с. Новостепанівка

вул. Вишнева — №9, 10, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57

вул. Польова — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 51, 53

вул. Центральна — №50

08:00 – 18:00 с. Гнатівка

вул. Панікахи — №1, 2, 3, 4, 5, 6/А, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 43, 45, 47, б/н

вул. Центральна — №36, 38, 39, 40, 41, 42

вул. Лісна — №11

вул. Лісова — №7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18/А

У зв’язку з проведенням запланованих технічних робіт на електромережах у деяких населених пунктах тимчасово припинятимуть електропостачання. Зокрема, відключення торкнеться мешканців села Українка. За попередніми даними, електроенергію буде відсутньо 8 березня 2026 року з 08:00 до 18:00.

У межах Гречаноподівської сільської територіальної громади будуть проводитися профілактичні роботи на електромережах. У зв’язку з цим, 8 березня 2026 року з 09:00 до 17:00 тимчасово буде відсутнє електропостачання у селі Олександрівка.

