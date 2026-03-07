Подорожчання продуктів у Дніпрі торкнеться не лише щоденних харчів, а й консервованих та імпортних товарів.

Подорожчання продуктів у Дніпрі стає помітним для місцевих споживачів, свідчать останні дані мереж супермаркетів, передає Politeka.

Найбільше зросли ціни на основні продукти харчування, зокрема яйця, фрукти та консерви.

За останній місяць курячі яйця Ясенсвіт (С1, 30 шт) подорожчали до 259,20 грн у Megamarket. Порівняно із середньою ціною січня (251,10 грн), підвищення склало 8,10 грн. Найбільші коливання цін спостерігалися наприкінці лютого, коли вартість стабільно залишалася на рівні 259 грн.

Яблука сорту Айдаред також зросли у ціні – у магазинах Auchan вони продаються по 54,30 грн за кілограм. Минулого місяця середня ціна складала 52,80–52,90 грн. Підвищення на 1,50 грн за кілограм відображає сезонні коливання та зростання попиту на свіжі фрукти.

Консервовані сардини натуральні (230 гр) показали найбільше подорожчання серед обраних товарів. Середня вартість склала 77,72 грн, що на 4,58 грн більше порівняно з січнем. У Metro ціна доходить до 80,46 грн, у Megamarket – 79,30 грн, а найнижчий показник зафіксований у Auchan – 73,40 грн. Це свідчить про різницю цін між мережами та вплив логістичних витрат на кінцеву вартість.

Фахівці пояснюють, що підвищення вартості харчів пов’язане із сезонними коливаннями цін на сировину, логістикою та загальною інфляцією. Водночас для споживачів це означає необхідність планувати покупки та шукати вигідні пропозиції, аби зменшити витрати на базові продукти.

На думку аналітиків, подорожчання продуктів у Дніпрі торкнеться не лише щоденних харчів, а й консервованих та імпортних товарів. Вони радять мешканцям порівнювати ціни у різних супермаркетах, звертати увагу на акції та купувати продукти про запас, щоб мінімізувати вплив коливань на сімейний бюджет.

