Останні дані свідчать, що подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відчутно впливає на сімейні бюджети мешканців регіону.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області стало наслідком комбінації факторів, які відчутно підвищили ціни на основні позиції, повідомляє Politeka.

Про подорожчання продуктів у Дніпропетровській області свідчать дані з офіційного сайту Мінфіну.

Найбільше підвищення спостерігається у сегменті м’яса, молочної продукції та бакалії. Зокрема, ціна на яловичину гуляш, яка у лютому 2026 року в середньому коштувала 389,36 грн за кілограм, у перших числах березня сягнула 404,30 грн.

Така різниця пояснюється не лише коливанням цін у різних торговельних мережах, але й обмеженою пропозицією через логістичні та виробничі труднощі.

Молочні продукти також демонструють подорожчання у Дніпропетровській області. Наприклад, сир кисломолочний Простонаше 9% вагою 300 грамів у середньому піднявся до 100,13 грн.

У лютому його середня ціна була 99,12 грн. Поточні цінники по магазинах коливаються від 95 до 105 грн.

Серед круп та бакалії найбільше зросла вартість пшона. Якщо у лютому 2026 року середня вартість кілограма становила 36,46 грн, то у березні 2026-го вона зросла до 48,70 грн.

Зростання вартості зернових продуктів пов’язане із загальним зростанням вартості енергоносіїв, перевезень та нестабільністю поставок.

Основними причинами підняття цінників, експерти називають поєднання війни, скорочення виробництва, логістичних проблем і зростання витрат на енергетику.

Бойові дії суттєво впливають на поголів’я худоби та птиці, що безпосередньо відображається на цінах на м’ясо та яйця.

Крім того, перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати дорогі генератори, а газ для теплиць значно дорожчає.

