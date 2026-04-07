Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 8 квітня триватимуть через важливі планові роботи в електромережах, пише Politeka.net.
Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».
Детальні графіки відключення електроенергії в Дніпропетровській області на 8 квітня були оприлюднені. Завдяки цьому мешканці можуть заздалегідь спланувати свій день, врахувати можливі перебої з електропостачанням та мінімізувати незручності в роботі та побуті.
Повідомляється також про планові роботи у місті Кривий Ріг з 08:00 до 18:00 за адресами:
- Олега Ричкова: 2-12, 10, 14, 17, 18, 20, 21, 24;
- Сергія Заїки: 1, 3, 5-7, 9, 11;
- Левицького: 58-70 (парні);
- Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23;
Повідомляється про планові роботи у місті Жовті Води на 08 квітня у зв'язку з якими зникне електрика з 07:30 до 18:00 за адресами:
- Данила Нечая: 23-31, 33-48, 50-52, 54-64, 66-72 (парні);
- Зелена: 28А, 30А;
- Кооперативна: 2, 8, 12;
- Набережна: 36-44 (парні), 45, 47, 49-54, 56-66, 68, 70-82, 84, 86-89, 91-101 (непарні);
- Тиха: 1А;
- пров. Веселий: 1А, 2-8;
- пров. Кар'єрний: 3, 9;
- пров. Луговий: 3, 4, 6, 9, 11, 13;
- пров. Червневий: 1, 3-8, 12, 14, 18, 20, 22, 26;
- пров. Шахтарський: 1.
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Новоолександрівська територіальна громада. Світло зникне з 9 до 19 години в селі Волоське. Обмеження діятимуть за адресами:
- Крутогірна — 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 20; 22; 3; 4; 5; 6
- Кузнечна — 1; 10; 12; 2; 4; 5; 6; 7; 8
- Лугова — 2; 5
- Молодіжна — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
- Мостова — 1; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 27; 3; 31; 33; 4; 5; 6; 7; 9
- Набережна — 1; 100; 102; 11; 13/А; 13/Б; 14; 2/С; 2/Т; 2/Т к.ЗЕМДІЛ; 3; 34/А; 40; 42; 46; 5; 52; 54; 58; 64; 66; 7; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 86; 88; 9; 90; 92; 94; 96; 98; б/н
- Нагірна — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 2; 20; 22; 3; 4; 5; 6; 8
- Насосна — 15
- Незалежності — 1; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29/Б; 29А/З.Д.0241; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36/2; 37; 40; 46; 48; 5; 50; 52; 54; 6; 7; 8; 9;
- Нова — 2
- Осіння — 1; 11; 13; 14; 15; 3; 4; 5; 7
- Паркова — 1; 2; 3
- Польова — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
- Поштова — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 23; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
- Привітна — 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 26; 28; 3; 32; 34; 36; 38; 4; 40; 5; 6; 7; 8; 9/А;
- Радісна — 1; 10; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
- Садова — 10; 11; 12; 13; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
- Сонячна — 1; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 3; 4; 5; 5/А; 6; 7; 8; 9;
- Степна
- Степова — 1; 1/А; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
- Теплична — 1
- Титова — 1; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
- Тиха — 10; 14; 17; 18; 2; 20; 22; 24; 5; 6; 7; 8; 9
- Упорна — 1/А; 10; 11; 12; 13; 14; 14/А; 2; 3; 4; 5; 6; 6/А; 7
- Фіалкова — 10; 11; 16; 18; 2; 20; 22; 24; 26; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
- Центральна — 1; 1/А; 10; 10/А; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 3; 4; 5; 6; 7; 73; 8; 9;
- Шкільна — 1; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 22; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
- Шоферська — 1; 10; 11; 12; 13; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; б/н
- Ярова — 8
- Ясна — 11; 11/А; 13; 14; 14/А; 15; 16; 16/А; 17; 18; 19; 21; 23; 7; 9
- просп. 40-річчя Перемоги — 1; 10; 11; 12; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
