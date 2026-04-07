Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 8 квітня триватимуть через важливі планові роботи в електромережах, пише Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

Детальні графіки відключення електроенергії в Дніпропетровській області на 8 квітня були оприлюднені. Завдяки цьому мешканці можуть заздалегідь спланувати свій день, врахувати можливі перебої з електропостачанням та мінімізувати незручності в роботі та побуті.

Повідомляється також про планові роботи у місті Кривий Ріг з 08:00 до 18:00 за адресами:

Олега Ричкова: 2-12, 10, 14, 17, 18, 20, 21, 24;

Сергія Заїки: 1, 3, 5-7, 9, 11;

Левицького: 58-70 (парні);

Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23;

Повідомляється про планові роботи у місті Жовті Води на 08 квітня у зв'язку з якими зникне електрика з 07:30 до 18:00 за адресами:

Данила Нечая: 23-31, 33-48, 50-52, 54-64, 66-72 (парні);

Зелена: 28А, 30А;

Кооперативна: 2, 8, 12;

Набережна: 36-44 (парні), 45, 47, 49-54, 56-66, 68, 70-82, 84, 86-89, 91-101 (непарні);

Тиха: 1А;

пров. Веселий: 1А, 2-8;

пров. Кар'єрний: 3, 9;

пров. Луговий: 3, 4, 6, 9, 11, 13;

пров. Червневий: 1, 3-8, 12, 14, 18, 20, 22, 26;

пров. Шахтарський: 1.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Новоолександрівська територіальна громада. Світло зникне з 9 до 19 години в селі Волоське. Обмеження діятимуть за адресами:

Крутогірна — 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 20; 22; 3; 4; 5; 6

Кузнечна — 1; 10; 12; 2; 4; 5; 6; 7; 8

Лугова — 2; 5

Молодіжна — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Мостова — 1; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 27; 3; 31; 33; 4; 5; 6; 7; 9

Набережна — 1; 100; 102; 11; 13/А; 13/Б; 14; 2/С; 2/Т; 2/Т к.ЗЕМДІЛ; 3; 34/А; 40; 42; 46; 5; 52; 54; 58; 64; 66; 7; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 86; 88; 9; 90; 92; 94; 96; 98; б/н

Нагірна — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 2; 20; 22; 3; 4; 5; 6; 8

Насосна — 15

Незалежності — 1; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29/Б; 29А/З.Д.0241; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36/2; 37; 40; 46; 48; 5; 50; 52; 54; 6; 7; 8; 9;

Нова — 2

Осіння — 1; 11; 13; 14; 15; 3; 4; 5; 7

Паркова — 1; 2; 3

Польова — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Поштова — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 23; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Привітна — 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 26; 28; 3; 32; 34; 36; 38; 4; 40; 5; 6; 7; 8; 9/А;

Радісна — 1; 10; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Садова — 10; 11; 12; 13; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Сонячна — 1; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 3; 4; 5; 5/А; 6; 7; 8; 9;

Степна

Степова — 1; 1/А; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Теплична — 1

Титова — 1; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Тиха — 10; 14; 17; 18; 2; 20; 22; 24; 5; 6; 7; 8; 9

Упорна — 1/А; 10; 11; 12; 13; 14; 14/А; 2; 3; 4; 5; 6; 6/А; 7

Фіалкова — 10; 11; 16; 18; 2; 20; 22; 24; 26; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Центральна — 1; 1/А; 10; 10/А; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 3; 4; 5; 6; 7; 73; 8; 9;

Шкільна — 1; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 22; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Шоферська — 1; 10; 11; 12; 13; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; б/н

Ярова — 8

Ясна — 11; 11/А; 13; 14; 14/А; 15; 16; 16/А; 17; 18; 19; 21; 23; 7; 9

просп. 40-річчя Перемоги — 1; 10; 11; 12; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто з жителів має право на цю підтримку.

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше вже з 1 квітня.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: які розцінки встановлено для мешканців.