Последние данные свидетельствуют о том, что подорожание продуктов в Днепропетровской области ощутимо влияет на семейные бюджеты жителей региона.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области стало следствием комбинации факторов, ощутимо повысивших цены на основные позиции, сообщает Politeka.

О подорожании продуктов в Днепропетровской области свидетельствуют данные официального сайта Минфина.

Наибольшее увеличение наблюдается в сегменте мяса, молочной продукции и бакалеи. В частности, цена на говядину гуляш, которая в феврале 2026 года в среднем стоила 389,36 грн за килограмм, в первых числах марта составила 404,30 грн.

Такая разница объясняется не только колебанием цен в различных торговых сетях, но и ограниченным предложением из-за логистических и производственных трудностей.

Молочные продукты также показывают подорожание в Днепропетровской области. Например, сыр кисломолочный Просто наше 9% весом 300 граммов в среднем поднялся до 100,13 грн.

В феврале его средняя цена была 99,12 грн. Текущие ценники по магазинам колеблются от 95 до 105 грн.

Среди круп и бакалеи больше всего возросла стоимость пшена. Если в феврале 2026 средняя стоимость килограмма составляла 36,46 грн, то в марте 2026-го она выросла до 48,70 грн.

Рост стоимости зерновых продуктов связан с общим ростом стоимости энергоносителей, перевозок и нестабильностью поставок.

Основными причинами поднятия ценников эксперты называют сочетание войны, сокращение производства, логистических проблем и рост затрат на энергетику.

Боевые действия оказывают существенное влияние на поголовье скота и птицы, что непосредственно отражается на ценах на мясо и яйца.

Кроме того, перебои с электроснабжением заставляют производителей использовать дорогостоящие генераторы, а газ для теплиц значительно дорожает.

