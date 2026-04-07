Новий графік руху транспорту в Дніпрі запровадили з 4 квітня через масштабні ремонтні роботи на кількох ділянках міста, повідомляє Politeka.net.

Частину маршрутів змінили, окремі — тимчасово зупинили.

З 9:00 розпочали ремонт колії на перехресті проспекту Науки та вулиці Паторжинського. У зв’язку з цим призупинили трамвай №1, який курсував від залізничного вокзалу до університету науки і технологій. Натомість працює скорочений варіант №1-К — до вулиці Центральної. Також маршрут №7 змінив напрямок і тепер їде через площу Вокзальну.

Додаткові обмеження запровадили через перекриття Самарського мосту. Автобуси №5, №7, №7К, №21, №22 та №27 курсують в об’їзд через Усть-Самарський міст і Слобожанську набережну, після чого повертаються до звичних схем.

Ще одна ділянка робіт — перехрестя проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Чорних Запорожців. Там тимчасово зупинили трамвай №16. Автобуси №18, №55 та №151А змінили маршрут через Краснопільську. Кінцеві зупинки кількох рейсів також перенесли на інші адреси.

Окремі зміни торкнулися центральної частини міста. Через ремонт зливової каналізації на вулиці Князя Володимира Великого об’єднали тролейбуси №2 та №12 у спільний напрямок між житловими масивами Парус і Перемога. Інші тролейбусні та автобусні маршрути скоротили до району «Мост-Сіті».

Також частина автобусів отримала нові кінцеві точки або рухається за зміненими схемами через центральні вулиці та набережну. Решта маршрутів працює у звичайному режимі за графіком вихідного дня.

Загалом на лінії вийшло понад 150 одиниць електротранспорту. Крім того, у місті курсує понад 300 автобусів на більш ніж 90 напрямках.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі діятиме протягом виконання ремонтних робіт. Мешканцям радять заздалегідь перевіряти актуальні маршрути перед поїздками.

