Жителей Днепропетровской области в понедельник, 15 июня 2026 года, ждут новые локальные графики отключения света.

Специалисты ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" предупреждают о плановых работах в электросетях Днепропетровской области на понедельник, 15 июня 2026 года, и соответствующих графиках отключения света, сообщает Politeka.

В Криворожском районе Днепропетровской области графики отключения света 15 июня будут действовать в следующих населенных пунктах:

Широкая Дача (некоторые дома по улицам Вишневая, Спортивная) – с 7:30 до 18:00;

Надеждовка (Ветеранов, Отважная, Лесная, Озерная, Солнечная) – с 8:00 до 18:00;

Радушное (Зоологическая) – с 9:00 до 18:00.

В городе Желтые Воды обесточение в понедельник пройдет с 7:30 до 18:00 для домов по ул. Мартовская, 54, 56, 58, 60, 97, 99, 101, 103, 105; Грушевского, 30, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 40А; Ярослава Мудрого, 10; пер. Уютный, 1-8; Живописный, 1-8; Привокзальный, 2; Яблоневый, 1, 3, 5, 7, а также с 7:30 до 19:00 – ул. Мартовская, 42, 44А. Об этом сообщают на официальной Телеграмм-странице ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК".

В Днепре графики отключения света 15 июня будут действовать с 8 до 18 часов по улицам Строителей, Академика Янгеля и Фабрично-заводская, пишет Politeka.

Кроме того, в понедельник обесточивания затронут следующие населенные пункты области:

Павлоград (Калиновая, Новая), Черкасское (Лесная) – с 8:00 до 18:00;

Днепровское (Школьная) – 9:00 до 17:00.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о подорожании проезда: где установят новые тарифы.

Также Politeka сообщала о бесплатном жилье для ВПЛ: где обещают приютить.

Кроме того, Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги.