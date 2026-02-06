Подорожание продуктов в Днепре коснулось сразу нескольких базовых категорий, поэтому рассказываем об этом более подробно.

Подорожание продуктов в Днепре за январь зафиксировали на бакалеи, консервах и хлебо-булочных изделиях, что отражено в средних ценах и показателях потребительских индексов, сообщает Politeka.

О подорожании продуктов в Днепре свидетельствуют данные официального сайта Минфина.

В частности, средняя цена на масло Олейна рафинированное объемом 850 мл в январе составляет 89,23 грн, тогда как в декабре 2025 средний показатель был на уровне 84,83 грн.

В торговых сетях разница между ценниками оставалась ощутимой. По состоянию на 28.01.2026 в Auchan такое масло стоило 91,10 грн, в Megamarket его продавали за 90,60 грн, а в Novus цена была ниже и составила 85,99 грн.

Ощутимые изменения зафиксировали и в сегменте рыбных консервов. Средняя стоимость шпротов Аквамарин в масле весом 150 гр в январе составила 80,75 грн, тогда как в декабре 2025 среднемесячный показатель был 72,89 грн.

В магазинах разница значительна. В Auchan в январе такие шпроты стоят 96,90 грн, а в Megamarket цена ниже и составляет 64,60 грн.

По данным Минфина, индекс потребительских цен на шпроты в январе 2026 года достиг 108,28 процента, что означает рост средних на 8,28 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Подорожание продуктов в Днепре заметно и на полках с хлебо-булочными изделиями, в частности, на батоне Киевском Нарезном весом 500 гр.

Средний ценник на этот вид хлеба в январе 2026 года составляет 37,17 грн, тогда как в декабре средний показатель был ниже и равнялся 36,01 грн.

В торговых сетях по состоянию на 28.01.2026 в Auchan батон продавали за 35,80 грн, а в Novus цена достигала 38,54 грн. В декабре эти же магазины предлагали батон за 35,80 и 36,21 грн соответственно.

