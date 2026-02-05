Работа для пенсионеров в Днепре включает вакансии в учебных заведениях, логистических центрах и коммунальных структурах, сообщает Politeka.

Предложения отличаются форматом занятости и уровнем погрузки, что позволяет людям старшего возраста подбирать удобные условия в соответствии с собственными возможностями.

На платформе work.ua собраны актуальные объявления для этой категории соискателей. В частности, частное образовательное учреждение «Абрикос» открыло набор преподавателя математики для учащихся разных классов. В обязанности входят проведение занятий и поддержка учебной мотивации школьников.

Заведение предлагает гибкое расписание и оплату от 20 000 до 40 000 гривен в зависимости от опыта и количества уроков. Дополнительно предусмотрены бесплатное питание, участие в обучающих тренингах и возможности профессионального роста.

Потребность сохраняется и в области логистики. Компания "Генезис-Украина Инжиниринг" объявила набор грузчиков-комплектовщиков. Кандидатам предлагают дневные или ночные смены, регулярные выплаты, подвоз к месту работы и, при необходимости, проживание на складе на улице Люблянской.

Кроме того, работа для пенсионеров в Днепре доступна на административных позициях, в том числе в должности заведующего хозяйством. Оплата составляет от 9000 до 10000 гривен. Среди задач – организация хозяйственных процессов, контроль состояния помещений, работа с документацией и закупка материалов.

Пятидневный график и официальное оформление делают такие вакансии удобными для пожилых граждан. Эксперты отмечают, что городской рынок труда позволяет выбирать занятость с учетом опыта, физических возможностей и желаемого ритма жизни.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: что нужно сделать для получения помощи.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Днепре: где и за какие навыки платят до 26 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепре: базовые товары резко прибавили в цене.