Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области в 2026 году будет предоставляться по обновленным правилам, сообщает Politeka.

Информацию подтверждает Пенсионный фонд Украины.

Финансовая поддержка предназначена для внутренне перемещенных лиц, отвечающих определенным критериям и подавшим соответствующее заявление. Выплаты рассчитаны на полгода с возможностью продления при соблюдении условий программы.

Основной критерий участия — средний доход семьи за предыдущий квартал, не превышающий четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность. По состоянию на 1 января 2026 года показатель составляет 2595 гривен, а предельная сумма на одного человека - 10380 гривен.

В то же время, часть переселенцев получает помощь независимо от дохода. Это пенсионеры с установленными выплатами, люди с инвалидностью первой или второй группы, дети с особыми потребностями, сироты и молодежь до 23 лет без родительской опеки, а также опекуны и приемные семьи.

Оформление производится через органы социальной защиты. Заявитель представляет документы, подтверждающие статус переселенца и уровень доходов. После проверки информации принимается решение о начислении средств. Именно таким образом реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области.

В Пенсионном фонде подчеркивают: программа частично компенсирует расходы на аренду жилья, питания и ежедневные потребности, помогая переселенцам быстрее адаптироваться, восстановить быт и найти работу в новых условиях.

Регулярное получение пособия позволяет стабилизировать семейный бюджет и планировать ежемесячные расходы без непредвиденных проблем.

