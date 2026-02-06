Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области помогает семьям покрыть базовые нужды.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предусмотрена в рамках программы «Теплая зима» и предоставляется для поддержки семей в подготовке к холодному сезону, сообщает Politeka.

Кабинет Министров Украины выделил 4,3 млрд. гривен для более 660 тысяч домохозяйств в 2025/2026 году. Каждое получит 6500 гривен на целевое использование.

Предпочтение отдается малообеспеченным семьям, переселенцам, детям на попечение, сиротам, людям с инвалидностью и одиноким пенсионерам с надбавкой по уходу. Особую поддержку получат ВПЛ с ограниченными возможностями I группы.

Выплата производится автоматически тем, кто уже получает социальные услуги. Денежные средства поступают на социальные счета или «Дія.Карту» без необходимости дополнительных заявлений или очередей.

Финансы можно потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов, лекарств, транспорт или теплую одежду. Снимать деньги наличными или передавать другим запрещено. Использовать их следует в течение 180 дней с момента начисления.

Правительство подчеркивает, что получение пособия не влияет на жилищные субсидии или другие социальные выплаты. Специалисты предупреждают о мошеннических сообщениях с подробными ссылками, которые предлагают зарегистрироваться для получения средств.

Для максимального эффекта специалисты советуют планировать затраты заранее и использовать денежные средства строго по назначению.

