Дефицит продуктов в Днепропетровской области уже отражается на стоимости тепличных овощей в супермаркетах, сообщает Politeka.net.

Покупатели фиксируют существенное удорожание отдельных товаров в розничных сетях региона.

Больше всего выросли цены на томаты. За последние недели их стоимость повысилась быстрее, чем в случае других овощей закрытого грунта, сразу заметили потребители.

Эксперты объясняют ситуацию завершением сезона тепличного выращивания. Предложение на внутреннем рынке сократилось, а спрос остался стабильным, что создает дополнительное давление на цены.

Большую роль играют импортные поставки. Товары из-за границы поступают ограниченными партиями, а средняя цена привезенных томатов за последнюю неделю поднялась примерно на 20%. Торговые сети уже учли это в собственных ценниках.

Похожая ситуация наблюдается и с огурцами. Низкие остатки продукции и активные закупки ритейлеров заставляют продавцов поднимать стоимость.

Специалисты подчеркивают, что дефицит продуктов в Днепропетровской области носит сезонный характер. Пока невозможно быстро увеличить производство, поэтому разница в ценах на одинаковые овощи между магазинами остается заметной.

Аналитики советуют потребителям сравнивать предложения разных торговых сетей и планировать покупки заранее, чтобы снизить затраты при ограниченной доступности тепличной продукции.

Кроме того, в Днепропетровской области у людей также есть возможность получить бесплатные продукты. Речь идет о раздаче продуктовых коробок, рассчитанных на 30 дней. Такой набор охватывает около 60% средней месячной нормы калорий.

