Подорожание продуктов в Днепропетровской области ощутили жители региона уже в первый месяц 2026 года.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области относится к самым популярным категориям товаров, сообщает Politeka.

Согласно данным Минфина, подорожание продуктов в Днепропетровской области не остановилось в январе 2026 года. Курятина Наша рябая голень выросла почти на 1 процент, и средняя цена за килограмм в магазинах Metro составляет 115,00 гривен.

Для сравнения, в декабре 2025 средний ценник на этот товар колебался на уровне 120,79 гривен. У Metro за килограмм курятины сейчас просят 115 гривен, а у Auchan цена достигает 132,15 гривен.

Следует отметить, что повышение коснулось и молочной продукции. Сыр жесткий Комо традиционный 50% вирис в среднем до 566,67 гривен за килограмм.

Цена в магазинах разная: у Auchan данный товар стоит 519,00 гривен, у Megamarket 582,00 гривен, а у Novus 599,00 гривен. По сравнению с декабрем 2025 года, когда средняя стоимость составляла 527,00, рост заметен.

Не менее ощутимым стало поднятие ценников на консервированную кукурузу Вереск. В январе 2026 года средняя цена банка 340 граммов достигла 56,42 гривен.

У Megamarket кукуруза продается по 68,40 гривен, у Metro 57,77 гривен, у Auchan 54,50 гривен, а у Novus 44,99 гривен. Среднемесячные ценники в декабре 2025 составили 54,09 грн, что также свидетельствует о заметном росте.

Причины подорожания продуктов в Днепропетровской области эксперты объясняют комплексно. Основным фактором остается война. Кроме того, увеличиваются затраты на логистику и транспортировку, особенно для импортных составляющих.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.