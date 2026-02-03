Графики отключения света в Днепропетровской области на 4 февраля вводятся в ряде населенных пунктов, их вводят из-за плановых ремонтов, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЭК Днепровские электросети».

По информации общин, обесточивание коснется ряда населенных пунктов области. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому составлены графики отключения света в Днепропетровской области на 4 февраля.

В пределах Межирицкого территориального общества будут продолжаться профилактические работы. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 9 до 19 часов в населенном пункте Межырич. Обесточат дома по адресам:

Соборна — 30, 32, 34/A, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 76;

Центральная - 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71/А, 73, 75;

пров. Тыхый – 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8.

Также 04 февраля 2026 будет осуществлено отключение электроэнергии в селе Борысивка по ул. Центральна, ул. Шкильна с 09:00 до 13:00 часов.

Кроме этого сообщается о плановых работах в городе Жовти Воды. Поэтому электричество дополнительно будут выключать в определенные часы — с 8 до 17.00. Обесточивание охватят следующие адреса:

ул. Березнева: 45;

ул. Европейская: 7-15 (нечетные);

ул. Парковая: 2-8 (парни), 8А, 10, 10Г, 12, 14;

улица Франко: 6, 8, 10, 10А, 12, 14;

улица Шевченко: 1-13 (нечетные).

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

