В 2026 году подорожание цветов в Днепре может превысить привычные показатели.

Накануне 8 марта стоимость цветов традиционно растет, в 2026 году подорожание в Днепре может оказаться более ощутимым, чем обычно, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, как могут измениться ценники в ближайшие дни.

После пикового спроса ко Дню влюбленных рынок несколько стабилизировался. По состоянию на конец февраля, средняя цена одной розы в крупных цветочных сетях составляет 100–120 грн. Кенийские сорта предлагают от 85 грн, а высокие розы (80-90 см) стоят ориентировочно 105-130.

Импортные эквадорские букеты продаются в среднем по 99–135 грн за штуку. В сервисах доставки поштучные цветы стартуют от 99 грн., тогда как красные и премиальные сорта могут стоить 139–149 гривен. На рынках цены колеблются в пределах 70–110 гривен, в крупных городах преимущественно 90–120.

Готовые композиции обычно обходятся дороже. К примеру, букет из семи роз с доставкой стоит около 1100–1200 гривен. Большие композиции из 101 розы в сетевых магазинах стартуют от 9-10 тысяч гривен.

Непосредственно в праздничные дни и в канун 8 марта цены обычно растут примерно в полтора раза. То есть, если сейчас роза стоит около 100 гривен, в день праздника ее стоимость может достичь 140–160, а популярные сорта — еще больше.

Тюльпаны остаются одним из главных символов 8 Марта. Сейчас их продают по 44–55 грн за штуку, однако ближе к празднику цена традиционно поднимается до 70–85 за цветок из-за высокого спроса.

Дополнительным фактором в этом году рост расходов на хранение цветов. Из-за перебоев с электроснабжением магазины вынуждены использовать генераторы для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Это увеличивает издержки бизнеса, что может повлиять на конечную стоимость продукции.

Таким образом, в 2026 году подорожание цветов в Днепре может превысить привычные показатели и достичь более 50% по сравнению с «непраздничными» ценами.

